Kayseri Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba. Kayseri'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Gece sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan hafif esiyor. Zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı gündüz %33 - %50 arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Nisan Perşembe hava bulutlu. Aralıklarla güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15 - 18 derece olacak. Gece sıcaklığı 5 - 6 derece civarında seyredecek. 24 Nisan Cuma hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 - 13 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 3 - 4 derece olacak. 25 Nisan Cumartesi daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 16 - 18 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 6 - 7 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Özellikle yağışlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak faydalı. Açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak önem taşıyor. Hava durumunu düzenli kontrol etmeliyiz. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmalıyız. Olası yağışlara hazırlıklı olmak da önemlidir.