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Son dakika | Avrasya Tüneli kapatıldı! İstanbul güne kazayla başladı

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Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul'da bir araç, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Kaza sonrası Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kaza oldu. Kaza Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

YOLA SU AKIYOR

Otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden suların yola aktığı görülüyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI

Kazanın ardından Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı.

"TÜNELE AKAN SU DENİZ SUYU DEĞİL"

İstanbul Valiliği, tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığını belirtip "Sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir."

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İstanbul Valiliği Avrasya Tüneli İtfaiye kaza
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