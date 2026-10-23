HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri’de 23 Ekim 2026 tarihi, kışın yaklaşımını gösteriyor. Bugünkü hava durumu, 20 derece civarında ılık bir sabahla başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık ve hafif bulutlu bir gökyüzü ile Kayseri’nin güzellikleri ön plana çıkacak. Ancak akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Hava koşullarındaki değişiklikler, sağlık açısından önlem almayı zorunlu kılıyor. Dışarıda vakit geçirenlerin hava tahminlerini kontrol etmesi öneriliyor.

Kayseri Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kayseri'de 23 Ekim Cuma 2026 tarihi, kış aylarının yaklaşımını gösteriyor. Bugünkü hava durumu güzel bir başlangıç sunacak. Sabah saatlerinde sıcaklık, 20 derece civarında. Gün boyunca bu ılımlı sıcaklık, Kayseri’nin Ekim manzarası ile birleşiyor. Saat ilerledikçe hava serinleyecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Özellikle akşam saatlerinde dışarıya çıkacaksanız, bir ceket veya hafif kaban almanızda fayda var.

Bugünkü hava durumu hakkında konuşursak, genel itibarıyla açık ve hafif bulutlu bir görünüm var. Bu durum, Kayseri’nin doğal güzellikleriyle tarihi dokusunu harmanlıyor. Ancak gün içerisinde kısa süreli yağışlar olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını kontrol etmek akıllıca. Bu hazırlık, olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Ekim ayının sonunda olduğumuz için havanın soğuması normal. Gelecek günlerde sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşecek. Gün içinde sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Bu dönemde güneşli günler bekleniyor. Ancak birkaç gün aralıklarla yağışlı hava da görülebilir. Özellikle dışarıda vakit geçirenler, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı.

Kayseri'de değişen hava koşulları günlük yaşam üzerinde etkili olabilir. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sinüzit ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara dikkat etmek gerekir. Özellikle sabah saatlerindeki soğuk hava, önemli bir risktir. Dışarıda uzun süre kalanların giyimleri, havanın değişkenliğine uygun olmalı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkacaklar için mont veya hırka önerilir. Bu, sağlıklı kalmak adına iyi bir tercihtir.

Bugün Kayseri’de hava ılıman ve açık. Ancak ani değişiklikler yaşanabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak kritik önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu, kış mevsimine geçişte kararsız bir seyir izleyebilir. Dikkatli olmak ve hava tahminlerini takip etmek, sağlığınız için en güvenli yol olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayınİngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın
Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.