Kayseri Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 23 Şubat 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sisli bir hava hakim olacak, öğleden sonra yağış bekleniyor. Günlük sıcaklık 7 dereceye ulaşırken, gece -4 derecelere kadar düşeceği öngörülüyor. Salı günü kısmen güneşli bir hava, Çarşamba günü ise kar ve yağmur geçişleri öngörülüyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, bu süreçte büyük önem taşır.

Zeynel Eren Ölüç

23 Şubat 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sisli bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde muhtemel sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 7 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklık ise -4 dereceye kadar düşebilir. Kayseri'de bugünkü hava durumu, sabahları sisli, öğleden sonra ise yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişken olacak. Salı günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise -1 dereceye kadar düşebilir. Çarşamba günü kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. Hava daha soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında. Gece sıcaklığı -2 dereceye kadar düşebilir. Kayseri'de Salı günü kısmen güneşli, Çarşamba günü ise daha soğuk ve yağışlı görünüyor.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağışa karşı hazırlıklı olmak da önem taşır. Sisli sabah saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Böylece gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.

