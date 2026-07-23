Kayseri Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Kayseri'de hava durumu güneşli ve sıcak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 ile 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 15 ile 16 derece civarında bekleniyor. Hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, kuzeybatı yönünden 20 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %48 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişim gösterecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 30 ile 31 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı 15 ile 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Yağış ihtimali düşük. 25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 ile 26 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 12 ile 13 derece arasında bekleniyor. Hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 23 ile 24 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı 11 ile 12 derece olacak. Hava tekrar gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler almak fayda sağlar. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek önerilir. Gerekirse katları çıkarıp giymek pratik bir yöntem olacaktır.