Kayseri Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Gece sıcaklık ise -3 derece civarına düşecek. Rüzgar 5 km/saat hızıyla esecek. Nem oranı %90 civarında seyredecek. Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları -2 derece civarına düşecek. 26 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 2 derece seviyesine inecek. Gece sıcaklıkları 0 derece civarına düşecek. 27 Aralık Cumartesi günü zaman zaman kar beklentisi var. Hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 1 derece civarında, gece sıcaklıkları -5 dereceye düşecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisi nedeniyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalıdır. 27 Aralık Cumartesi günü beklenen kar yağışı nedeniyle dikkat edilmelidir. Yollardaki buzlanmalara karşı tedbirli olunmalıdır. Sürücülerin ve yayaların kaygan zeminlere karşı dikkatli olması gerekir. Hız limitlerine uymak önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla korunmak mümkündür.