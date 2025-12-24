HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu, 24 Aralık 2025'te soğuk ve bulutlu bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklık 7 derece, gece ise -3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı beklentisi var. Sıcaklık 25 Aralık'ta 6 dereceye, 26 Aralık'ta 2 dereceye inecek. 27 Aralık'ta hafif kar yağışı ve -5 derece civarında geceler öngörülüyor. Dışarıda kalın giyinmek ve buzlanmalara karşı tedbirli olmak önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Gece sıcaklık ise -3 derece civarına düşecek. Rüzgar 5 km/saat hızıyla esecek. Nem oranı %90 civarında seyredecek. Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları -2 derece civarına düşecek. 26 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 2 derece seviyesine inecek. Gece sıcaklıkları 0 derece civarına düşecek. 27 Aralık Cumartesi günü zaman zaman kar beklentisi var. Hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 1 derece civarında, gece sıcaklıkları -5 dereceye düşecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisi nedeniyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalıdır. 27 Aralık Cumartesi günü beklenen kar yağışı nedeniyle dikkat edilmelidir. Yollardaki buzlanmalara karşı tedbirli olunmalıdır. Sürücülerin ve yayaların kaygan zeminlere karşı dikkatli olması gerekir. Hız limitlerine uymak önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlarla korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı
İletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklamaİletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.