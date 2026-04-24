Kayseri Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Nisan 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu kararsız ve değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselebilir. Bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Hava bulutlu olmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Sabah saatlerinde saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde ise saatte 12 kilometreye çıkabilir. Nem oranı sabah saatlerinde %83. Öğle saatlerinde %68. Akşam saatlerinde %73, gece saatlerinde %85 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu daha sıcak ve yağışlı geçecek. Cumartesi günü, 25 Nisan 2026'da gündüz sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Hafif yağış bekleniyor. Pazar günü, 26 Nisan 2026'da gündüz sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Burada da hafif yağış etkili olacak. Pazartesi günü, 27 Nisan 2026'da gündüz sıcaklığı 20 derece civarında olmaya devam edecek. Hafif yağışın hakim olması bekleniyor.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de iyi bir seçenek. Rüzgarın kuzeybatı yönünden esmesi nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Ter emici ve hafif giysiler seçmek rahatlık sağlayacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bir kazak veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, Kayseri'deki değişken hava koşullarına karşı daha konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.