Kayseri Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma'da Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli. Gün boyunca sıcaklık 30-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 15-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu koşullar hava durumunu daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü 25 Temmuz 2026, bölgede hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-29 derece, gece ise 12-17 derece olacak. Pazar günü 26 Temmuz 2026, hava daha serin ve yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 21-24 derece, gece 10-15 derece civarında öngörülüyor. Pazartesi günü 27 Temmuz 2026, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 27-30 derece, gece ise 12-15 derece arasında bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet giymek faydalı olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak, olası aksaklıkları önlemenize yardımcı olabilir. Sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmayı da ihmal etmeyin.