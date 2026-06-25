Kayseri Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

25 Haziran 2026 Perşembe günü Kayseri'de hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise 10 ile 13 derece arasında seyredecek. Gökyüzü genellikle güneşli olacak. Zaman zaman parçalı bulutlar görülebilir. Kuzeydoğudan hafif rüzgar eserek hava akışını sağlayacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü, 26 Haziran'da gündüz sıcaklığı yine 25 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 11 ile 13 derece arasında olacak. Cumartesi günü, 27 Haziran'da gündüz sıcaklığı 23 ile 24 dereceye düşecek. Gece ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Pazar günü, 28 Haziran'da gündüz sıcaklığı 23 ile 25 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 8 ile 11 derece arasında olacak. Bu günlerde genellikle güneşli hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir rüzgar olacağı için hava serin hissedilebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınları etkili olabileceğinden güneş koruyucu ürünler kullanmanızı öneririm. Bol su içmeyi unutmayın. Akşam saatlerinde hava serinleyecektir. Özellikle açık alanda vakit geçirecekseniz, kalın giysi almanızda fayda var.

Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.