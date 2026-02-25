HABER

Kayseri Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 25 Şubat 2026 itibarıyla soğuk hava koşulları etkili olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 3 derece, gece ise -3 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hafta boyunca sıcaklık 1 ile 0 derece arasında değişecek. Kar yağışı olasılığı sürerken, dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca, araçların güvenliği için lastiklerin kontrol edilmesi önemli.

Kayseri Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba, Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 3 derece civarında olacak. Gece sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. Bu koşullar, Kayseri'deki hava durumunu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 26 Şubat Perşembe günü kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 derece, gece ise -5 derece olacak. 27 Şubat Cuma günü hafif kar yağışı devam edecek. Gündüz sıcaklık 0 derece, gece -4 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü de benzer koşullar geçerli. Zaman zaman kar yağışı beklentisi sürüyor. Gündüz sıcaklık 1 derece, gece -4 dereceye düşecek. Tahminlere göre hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez kıyafetler kullanılması önerilir. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yol şartlarına uygun hızda seyretmek gerek. Lastikleri kontrol edin ve güvenliği sağlamak önemli. Evde ısınma sistemi düzgün çalışmalı. Olası elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olun. Bu önlemler Kayseri'deki soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlar.

