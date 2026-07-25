Kayseri Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü. Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu daha stabil hale gelecek. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 22 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 12 ile 27 derece arasında seyredecek. Hava daha sıcak olacak.

28 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 12 ile 28 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. Bu dönemde, 25 Temmuz'daki gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmanız önemlidir. Hava koşullarını takip etmelisiniz. Diğer günlerde hava daha sakin olacak. Yine de hava durumunu kontrol etmekte fayda var.