HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 25 Temmuz hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişirken, gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu nedenle dışarıda olmak isteyenlerin şemsiye yanında bulunması gerektiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde hava stabil hale gelecek. 26 Temmuz'da sıcaklıklar 10 ile 22 derece arasında olacak. 27 Temmuz'da hava daha sıcak olacakken, 28 Temmuz'da güneşli günler bekleniyor. Hava koşullarını takip etmek önemli.

Kayseri Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü. Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu daha stabil hale gelecek. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 22 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 12 ile 27 derece arasında seyredecek. Hava daha sıcak olacak.

28 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 12 ile 28 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. Bu dönemde, 25 Temmuz'daki gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmanız önemlidir. Hava koşullarını takip etmelisiniz. Diğer günlerde hava daha sakin olacak. Yine de hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağımTrump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım
Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısıKayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.