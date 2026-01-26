Kayseri Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Ocak 2026 Pazartesi, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 ile 4 derece arasında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 2 derece, akşam ise -1 derece civarında olacak. Nem oranı %76 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 ile 14 km/saat arasında olacak. Soğuk ve bulutlu hava koşullarında kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Yüksek nem oranı cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sürücüler dikkatli olmalıdır. Yol koşulları kötüleşebilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 27 Ocak 2026 Salı günü, hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıkları -4 ile 5 derece arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Soğuk ve bulutlu koşullarda dışarı çıkarken kalın giyinmekte fayda var. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Yüksek nem oranı cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sürücüler de dikkatli olmalıdır. Yol koşulları kötüleşebilir. Kış lastikleri Araçlarda kullanılmalıdır.