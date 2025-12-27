Kayseri Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Aralık 2025 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu soğuk. Hava bulutlu. Gündüz sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Hava açık olacak. Gece, sıcaklık 1 dereceye kadar inecek. Hava açık ve soğuk olacak. Rüzgar, doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %63, akşam %79 ve gece %81 olacak. Basınç değerleri ise sabah 896 hPa, gündüz 894 hPa, akşam 891 hPa ve gece 893 hPa ölçülecek.

Gelecek günlerde Kayseri'de hava durumu değişken olacak. 28 Aralık Pazar sabah saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 0 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalacak. Gece sıcaklık -1 dereceye inerek karlı bir hava görülecek. Rüzgar, güneybatı yönünden sabah saatte 10, gündüz batı yönünden saatte 10, akşam güney yönünden saatte 9 ve gece güneybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %62, akşam %69 ve gece %73 olacak. Basınç değerleri sabah 881 hPa, gündüz 881 hPa, akşam 878 hPa ve gece 878 hPa ölçülecek.

29 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde sıcaklık -4 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -1 dereceye kadar yükselecek. Hafif kar yağışı devam edecek. Akşam sıcaklık -7 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı sürecek. Gece sıcaklık -11 dereceye kadar inerek hafif kar yağışı görülecek. Rüzgar sabah, gündüz ve akşam saatte 9 kilometre hızla esecek. Gece ise saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %79, akşam %69 ve gece %73 olacaktır. Basınç değerleri sabah 896 hPa, gündüz 894 hPa, akşam 891 hPa ve gece 893 hPa olarak ölçülecek.

30 Aralık Salı sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında. Parlak güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -2 dereceye kadar yükselecek. Parlak güneş ışığı sürecek. Akşam sıcaklık -2 dereceye düşecek. Parlak güneş ışığı devam edecek. Gece sıcaklık -8 dereceye kadar inerek parlak güneş ışığı görülecek. Rüzgar sabah ve gündüz saatte 10 kilometre hızla esecek. Akşam saatte 9 kilometre hızla esecek. Gece ise saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %79, akşam %69 ve gece %73 olacaktır. Basınç değerleri sabah 896 hPa, gündüz 894 hPa, akşam 891 hPa ve gece 893 hPa olarak ölçülecek.

Kayseri'de yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gereklidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalıyız. Su geçirmez kıyafetler giymek, olası yağışlara karşı koruma sağlar. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.