HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 28 Haziran 2026 Pazar günü açık ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık nem ve rüzgar nedeniyle 30 derece civarına ulaşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran'da sıcaklık 20-23 derece, 30 Haziran'da ise 22-25 derece aralığında kalacak. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri düzenlemek için ideal zamanlar sizi bekliyor.

Kayseri Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kayseri’deki hava durumu oldukça keyifli. Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, bol güneş ışığı var. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise nem ve rüzgarla 30 derece civarında olacak. Kayseri'deki hava, güneşli ve ılıman bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günler yine benzer bir hava durumu gösterecek. 29 Haziran Pazartesi günü, hava açık olacak. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında seyredecek. 30 Haziran Salı günü, sıcaklık 22 ile 25 derece arasında olacak. Ayrıca açık hava koşulları hâkim kalacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar ise 24 ile 27 dereceye yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Genel olarak önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka takmalısınız. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda daha az vakit geçirin. Öğle vakitlerinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Bu şekilde Kayseri’deki hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldiOrta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecekGülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.