Kayseri Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri’deki hava durumu oldukça keyifli. Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, bol güneş ışığı var. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise nem ve rüzgarla 30 derece civarında olacak. Kayseri'deki hava, güneşli ve ılıman bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günler yine benzer bir hava durumu gösterecek. 29 Haziran Pazartesi günü, hava açık olacak. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında seyredecek. 30 Haziran Salı günü, sıcaklık 22 ile 25 derece arasında olacak. Ayrıca açık hava koşulları hâkim kalacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar ise 24 ile 27 dereceye yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Genel olarak önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka takmalısınız. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda daha az vakit geçirin. Öğle vakitlerinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Bu şekilde Kayseri’deki hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.