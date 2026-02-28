HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 28 Şubat 2026 Cumartesi günü soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 0 ile -6 derece arasında düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar gerileyebilir. Bu nedenle kalın giysiler giymeniz ve kaygan zeminlere dikkat etmeniz önemli. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Pazar günü hafif kar yağışı, Pazartesi ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Kayseri'de soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile -6 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar batıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %76 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu hava için kalın, su geçirmez giysiler tercih edin. Üşümemek açısından bu önemli. Yolda yürürken kaygan zeminlere karşı dikkatli olun. Uygun ayakkabılar giymeniz gerekli.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazar günü, 1 Mart 2026, hafif kar sağanağı alınabilir. Sıcaklıklar 1 ile -7 derece arasında olacak. Pazartesi günü, 2 Mart 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 3 ile -6 derece arasında değişecek. Salı günü, 3 Mart 2026, bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 6 ile -2 derece dolaylarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebileceğini göz önünde bulundurun. Yolculuk yaparken hava durumunu kontrol edebilirsiniz. Buna göre planlama yapmak olumsuzluklardan kaçmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.