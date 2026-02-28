Kayseri Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Kayseri'de soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile -6 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar batıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %76 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu hava için kalın, su geçirmez giysiler tercih edin. Üşümemek açısından bu önemli. Yolda yürürken kaygan zeminlere karşı dikkatli olun. Uygun ayakkabılar giymeniz gerekli.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazar günü, 1 Mart 2026, hafif kar sağanağı alınabilir. Sıcaklıklar 1 ile -7 derece arasında olacak. Pazartesi günü, 2 Mart 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 3 ile -6 derece arasında değişecek. Salı günü, 3 Mart 2026, bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 6 ile -2 derece dolaylarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebileceğini göz önünde bulundurun. Yolculuk yaparken hava durumunu kontrol edebilirsiniz. Buna göre planlama yapmak olumsuzluklardan kaçmanıza yardımcı olur.