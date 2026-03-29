Kayseri Hava Durumu! 29 Mart Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz vakti hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 derece arasında seyredecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %89 civarında. Gündüz %65, akşam %93 ve gece %97 olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki hava koşulları daha da değişkenleşecek. 30 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-2 derece arasında olacak. 31 Mart Salı günü hava daha sıcak. Sıcaklıklar 12-2 derece arasında değişecek. 1 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 16-6 derece arasında seyredecek.

Değişken hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken hazırlıklı olmak önemlidir. Hafif yağışlara karşı su geçirmez giysiler tercih edilebilir. Rüzgar etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler kullanılabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle akşam ve gece saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler de vücut ısısını korumak için faydalıdır.

Kayseri'de hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte buna göre planlama yapmak, olası olumsuzluklardan korunmak açısından önemlidir.