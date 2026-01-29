HABER

Kayseri Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 29 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında, akşam ise 1 ile 4 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde 0 ile 3 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava şartları ve sıcaklık değişimleri söz konusu. Uygun giyinmek ve güncel hava tahminlerini takip etmek önemli.

Kayseri Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 1 ile 4 derece arasında düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah ve akşam saatlerinde 0 ile 3 derece arasında olacak. Nem oranı %70 ile %80 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat değişecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 5 ile 7 derece civarında tahmin ediliyor. Yağmurlu bir hava olması bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü ise sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında olacak. Bu gün için hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak lazım. Bu nedenle uygun giyinmek oldukça önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih etmek soğuktan korunmayı sağlayacaktır.

Kayseri'deki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemek sizi rahatlatacaktır.

