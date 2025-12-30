HABER

Kayseri Hava Durumu! 30 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 Salı günü Kayseri'de hava durumu güneşli ve açık. Gündüz sıcaklığı 20 dereceye ulaşacakken, gece sıcaklıkları 10 dereceye düşecek. Nem oranı %62 seviyelerinde olacak ve rüzgar hızı 5.4 km/s olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. 31 Aralık'ta karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuk havalarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Doğukan Akbayır

Kayseri'de 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 10 dereceye düşecek. Nem oranı %62 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5.4 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:48:12, gün batımı saati ise 17:58:21 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu, Kayseri'de güzel bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinliklerine katılmak mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında olacak. 1 Ocak Perşembe zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülecek. Bu günde gündüz sıcaklıkları -5 ile -2 derece arasında değişecek. 2 Ocak Cuma hava çok soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları -10 ile -5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Soğuk havalarda kalın ve kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen günlerde dikkatli olunmalı. Yollarda buzlanmalara karşı tedbir almak gerekecek. Sürüş hızlarını azaltmak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun kış aksesuarları kullanmak faydalı olacaktır.

30 Aralık 2025 Salı günü Kayseri'de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Soğuk hava ve kar yağışı ile karşılaşabiliriz. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığımız ve güvenliğimiz için şarttır.

