Tır devrilmekten son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Sınır kapısı istikametine seyreden S.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarampolün kenarında eğik vaziyette asılı kalan tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini, yakalanmadığını belirterek reddetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, tırın kurtarılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır