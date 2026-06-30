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Kayseri Hava Durumu! 30 Haziran Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 28-30 derece, gece ise 12-15 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1-5 km/s, nem oranı ise %30-35 civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcak hava koşulları devam edecek. 1-2 Temmuz tarihlerinde sıcaklık 30-34 dereceye çıkacak. Sıcak hava nedeniyle dikkatli olmak, bol su içmek ve gölgelik alanlarda bulunmak önem taşımaktadır.

Kayseri Hava Durumu! 30 Haziran Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu güzel. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece olacak. Hava güneşli olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 12 - 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 1 - 5 km/s arasında değişecek. Nem oranı %30 - %35 civarında olacak. Kayseri'deki hava durumu güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 30 - 31 derece bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 30 - 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu bilgiler, hava durumu hakkında bir fikir veriyor. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gereklidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bu önlemler alınmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir. Bu saatler 11:00 - 16:00 arasıdır. Alınan önlemler, Kayseri'deki hava durumu karşısında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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