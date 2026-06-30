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Köyceğiz ve Narman belediye başkanları için soruşturma izni

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle Köyceğiz ve Narman belediye başkanları hakkında soruşturma izni verdi.

Köyceğiz ve Narman belediye başkanları için soruşturma izni
Devrim Karadağ

Son dakika: çişleri Bakanlığı'ndan iki belediye başkanı için soruşturma izni verildi. Bakanlık tarafından sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle Muğla'nın Köyceğiz ve Erzurum'un Narman ilçesindeki belediye başkanları hakkında soruşturma izni verildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden olaylar ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında İçişleri Bakanlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir evladımız ağır yaralanmış, ayrıca son 2 yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlenmiştir.

Erzurum’un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar isimli evladımız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;
Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği,

Köyceğiz ve Narman belediye başkanları için soruşturma izni 1
Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.

Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Köyceğiz ve Narman belediye başkanları için soruşturma izni 2
Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Köyceğiz ve Narman belediye başkanları için soruşturma izni 3

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