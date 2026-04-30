Kayseri Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık da yaklaşık 20 derece olacak. Nem oranı %33 civarında. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte 5.66 kilometre hızla esecek. Bulut oranı ise %12 seviyelerinde. Kayseri'de hava genellikle hafif yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava koşulları değişmeye devam edecek. 1 Mayıs Cuma günü, hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Orta şiddetli yağmurların da görünmesi öngörülüyor. 2 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 14 derece civarına düşecek. Hafif yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. 3 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 13 derece civarında olması planlanıyor. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almak iyi bir tercih olacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek vücudunuzun nem dengesini korumasına yardımcı olacaktır.

