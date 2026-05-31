Kayseri Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar, Kayseri'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazartesi günü genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22 dereceye yükselecek. 2 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. 3 Haziran Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. O gün gündüz sıcaklıkları 25 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları açık ve ılıman olacak. Ancak 2 Haziran Salı günü olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı koruyucu bir önlem olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüzleri 20-25 derece arasında, geceleri ise 8-10 derece civarında olacak. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.