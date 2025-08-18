Kayseri itfaiyesinden, komşu illerdeki yangınlara destek

Geçtiğimiz süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde Sivas’ın ilçelerinden, aralarında Gemerek’in de yer aldığı 10 ilçesi ile kardeş olan büyükşehir, Gemerek’te yangın bilgisi aldıktan kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın yaşanan yörede gönüllüler ile birlikte başlayan yangını kontrol altına aldı. Kent içerisinde pek çok yangın, afet ve kaza gibi olaylara en kısa sürede ve cansiparane müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sivas ili, Gemerek ilçesi, Öziçi kırsalında meydana gelen yangına 3 araç 12 personel ve Gökbörü gönüllülerinden oluşan 15 kişilik ekiple müdahale etti.

Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, Kayseri, komşu ve kardeş şehre en zor anında destek olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır