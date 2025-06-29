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Kayseri itfaiyesinden Manisa'ya destek!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Manisa Akhisar’daki orman yangınına destek olmak için 12 personel ve 4 araçla bölgeye sevk edildi. Başkan Büyükkılıç, Manisa’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek "Yangınla mücadelede yanınızdayız" dedi.

Kayseri itfaiyesinden Manisa'ya destek!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sevk edilen 12 personel ve 4 araçla destek verme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde gönderilen ekip, yangınla mücadeleye başlamadan önce, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye binasından uğurlandı. Uğurlama törenine, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve çok sayıda personel katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere yola çıkan ekip, Kayseri'nin afetlerdeki hızlı ve koordineli müdahale yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Büyükkılıç, yangın felaketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangını hepimizin yüreğini yaktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, yangınla mücadeleye destek amacıyla tüm imkânlarımızı seferber ettik. Dualarımız sahadaki kahraman ekibimizle birlikte. Allah tüm çalışanların yar ve yardımcısı olsun, Rabbim yangını bir an önce kontrol altına almayı nasip etsin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zorlu süreçte Manisa'nın yanındayız" şeklinde konuştu. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ise, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı doğrultusunda Manisa bölgesinde meydana gelen orman yangınına 4 araç ve iş makineleriyle 12 personel hareket etti. Geçmiş olsun Türkiye, geçmiş olsun Manisa" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece Kayseri’de değil, Türkiye’nin dört bir köşesinde meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi afetlerde her zaman hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek, yaraların sarılmasına katkı sağlıyor. Bu anlamda, Kayseri İtfaiyesi, afet bölgelerinde gösterdiği cansiparane çalışmalarıyla takdir toplamaya devam ediyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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