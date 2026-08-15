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"Kayseri'nin denizi, Türkiye'nin gözde mekanlarından biri haline geldi

Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve maviyle yeşilin buluştuğu Kuşçu Marina, Kayserililere sahil kenti imkanı sunuyor. Bölgeye 2024 yılında 'Su Sporları Merkezi'ni kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği İç Anadolu’nun denizi Kuşçu’nun, Türkiye’nin gözde destinasyonlarından biri hâline geldiğini söyledi.

"Kayseri'nin denizi, Türkiye'nin gözde mekanlarından biri haline geldi

Kayserililere sahil kenti atmosferi yaşatan Kuşçu’nun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şehrin mutluluğunu artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek; "Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekânlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun, şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekânı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Yamula Barajı kıyısında oturma alanları, yediden yetmişe her kesime hitap eden piknik alanları gibi çeşitli sosyal mekânlar ve imkânlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkânı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurlarıyla şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Kayseri’nin 75 kilometre uzunluğundaki bu iç denizi, oldukça kıymetli ve değerli bir mekândır. Su sporları için de elverişli bir yerdir. Sayın Valimizin destekleriyle açtığımız Su Sporları Merkezi, bu bölgenin daha fazla değer kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bölgeye çok ciddi manada ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz ama arazinin elverişsiz olması nedeniyle zaman gerekiyor. Yoksa milyonlarca ağaç diktik ve bundan sonra inşallah daha yeşil Yamula olacak. Olta balıkçılığı ve su sporları, bu bölgedeki etkinliklerden sadece bazılarıdır. Bunun yanı sıra bölgede, doğal yaşam içinde yapılabilecek çadır ve karavan kampı gibi faaliyetler için de çalışmalar yürütüyoruz. Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri nin denizi, Türkiye nin gözde mekanlarından biri haline geldi 1

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Kayseri’nin denizi olan Kuşçu, su sporları, olta balıkçılığı ve daha fazlasıyla her geçen gün ilgi odağı oluyor. Farklı çalışmalarımızla bu bölgeyi daha da canlandıracağız" diyerek noktaladı.

"Kayseri nin denizi, Türkiye nin gözde mekanlarından biri haline geldi 1

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri yaşam
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