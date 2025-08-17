Kayseri'nin kültürel mirası için ortak buluşma

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi’ni ziyaret ederek, Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ile istişarelerde bulundu.

22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kent Konseyi, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan projeler üretmeye devam ediyor. Kayseri'nin kültürel ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yeniden aktif hale getirilen Kayseri Kent Konseyi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ’u ziyaret ederek, burada Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Kent Konseyi’nin katılımcı ve kapsayıcı yapısı, farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getirerek şehre yönelik çözüm odaklı yaklaşımları güçlendiriyor.

Milletvekili Cıngı, Kayseri Kent Konseyi’nin çok paydaşlı yapısı ve aktif çalışma gruplarıyla, kentin geleceği için önemli projelere imza atacağına inandığını belirterek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Kent Konseyi; 14 kamu kurumu temsilcisi, 22 muhtar, 5 üniversite temsilcisi, 17 TMMOB’a bağlı oda temsilcisi, 16 meslek odası temsilcisi, 63 sivil toplum kuruluşu ve 6 siyasi parti temsilcisinden oluşan geniş yapısıyla, Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışıyor.

Yeniden canlanan Kayseri Kent Konseyi, kentin ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir ve ortak akla dayalı projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

