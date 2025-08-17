HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri'nin kültürel mirası için ortak buluşma

Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak amacıyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla güçlendirilen Kent Konseyi’ni ziyaret ederek, Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Kayseri'nin kültürel mirası için ortak buluşma

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla yeniden yapılandırılan Kayseri Kent Konseyi’ni ziyaret ederek, Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ile istişarelerde bulundu.

Kayseri nin kültürel mirası için ortak buluşma 1

22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kent Konseyi, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan projeler üretmeye devam ediyor. Kayseri'nin kültürel ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yeniden aktif hale getirilen Kayseri Kent Konseyi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Kayseri nin kültürel mirası için ortak buluşma 2

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ’u ziyaret ederek, burada Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Kent Konseyi’nin katılımcı ve kapsayıcı yapısı, farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getirerek şehre yönelik çözüm odaklı yaklaşımları güçlendiriyor.

Kayseri nin kültürel mirası için ortak buluşma 3

Milletvekili Cıngı, Kayseri Kent Konseyi’nin çok paydaşlı yapısı ve aktif çalışma gruplarıyla, kentin geleceği için önemli projelere imza atacağına inandığını belirterek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Kent Konseyi; 14 kamu kurumu temsilcisi, 22 muhtar, 5 üniversite temsilcisi, 17 TMMOB’a bağlı oda temsilcisi, 16 meslek odası temsilcisi, 63 sivil toplum kuruluşu ve 6 siyasi parti temsilcisinden oluşan geniş yapısıyla, Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle çalışıyor.

Kayseri nin kültürel mirası için ortak buluşma 4

Yeniden canlanan Kayseri Kent Konseyi, kentin ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir ve ortak akla dayalı projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son depremde riskli bulunup boşaltılmışlardı! İstanbul'da depreme dayanıksız okul var mı? "1530'unun tamamı" diyerek duyurduSon depremde riskli bulunup boşaltılmışlardı! İstanbul'da depreme dayanıksız okul var mı? "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu
Yaptığı eserlerle hayran bıraktı...Yaptığı eserlerle hayran bıraktı...

Anahtar Kelimeler:
Kayseri kültür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.