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Kayseri zabıtasından bir ayda bin 133 denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri; Eylül ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde bin 133 denetim gerçekleştirdi.

Kayseri zabıtasından bir ayda bin 133 denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı; vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürmesi, kent düzeninin korunması ve şehir estetiğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini Eylül ayında da aralıksız sürdürdü. Büyükşehir zabıtası ekipleri tarafından Eylül ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 522 hal giriş rüsum denetimi yapılırken, tüketici haklarının korunması ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla 115 markette etiket denetimi gerçekleştirildi. Kent genelinde düzenli ve güvenli bir şehir ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 98 seyyar satıcılık denetimi, 130 servis ve ticari araç denetimi ve 115 işgal denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen unsurlara yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Bu kapsamda 88 dilenci denetimi gerçekleştirilirken, çevre temizliği ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik olarak da 65 çevre kirliliği denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen durumlara yönelik 252 idari işlem uygulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı; ’Düzenli ve Temiz Şehir, Mutlu Toplum’ anlayışıyla; kamu düzeninin korunması, halk sağlığının gözetilmesi, tüketici haklarının korunması ve şehir estetiğinin sürdürülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Kayseri
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