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Kayseri’de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ş.‘nin (42) makinalarla sigara dolumu yaparak, Kayseri’de ve çevre illerde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kayseri’de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ş.‘nin (42) makinalarla sigara dolumu yaparak, Kayseri’de ve çevre illerde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda R.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 13 bin adet makaron, 2 bin 10 paket kaçak sigara, 71 adet elektronik sigara, 200 adet puro ve 3 adet elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi. R.Ş. hakkında ‘5607 Sayılı Kanun’a muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri’de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi 1

Kayseri’de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi 2

Kayseri’de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi 3

Kayseri’de 13 bin adet makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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