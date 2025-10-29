HABER

Kayseri’de 3 katlı bina yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde duvarlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak’ta 3 katlı bir binanın duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak’ta 3 katlı bir binanın duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbarın ardından AFAD ve belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, binayı tahliye etti. Binanın Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı öğrenildi.

Binada oturan 63 yaşındaki Leyla Gülmez, "Yetkililerden biran önce buranın yıkımını vermesini istiyorum. Binada yaşayanlar var, can kaybı da olabilir" dedi.
Bölgede AFAD ekipleri güvenlik önlemi alırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kayseri
