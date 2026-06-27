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Kayseri’de 537 polisle aranan şahıslara yönelik operasyon: 95 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 179 ekibin katılımıyla yapılan çalışmalarda, 10 farklı suçtan haklarında toplamda 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı.

Kayseri’de 537 polisle aranan şahıslara yönelik operasyon: 95 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere 179 ekip ve 537 personelin katılımıyla düzenlenen Şehit Murat Akpınar-8’nunda haklarında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘silahla yağma’, ‘dolandırıcılık’, hırsızlık’, ‘basit yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

Operasyonla ilgili olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kayseri’de 537 polisle aranan şahıslara yönelik operasyon: 95 şahıs yakalandı 1

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri emniyet
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