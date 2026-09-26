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Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette ağabey-kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette ağabey-kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada 2 kardeş vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı ağabey ve kardeşini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından evde ve evin bahçesinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı 1

Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı 2

Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı 3

Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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