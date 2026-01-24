HABER

Kayseri’de amatör maçlar ertelendi

Kayseri’de kar yağışı nedeni ile bugün ve yarın oynanması gereken amatör müsabakalar ertelendi.

Kayseri'de amatör maçlar ertelendi

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından merkez ve ilçelerde yapılan kontrollerin ardından 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günü oynanacak olan müsabakaları kaydırılarak ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Kayseri’de yağan yoğun kar yağışı sonrası sahalarda zemin şartları elverişsiz olduğundan dolayı sporcu sağlığı ön planda tutularak 25 Ocak Pazar günü oynanacak olan kaydırılarak müsabakalar ertelenmiştir" dedi.

Kayseri’de amatör maçlar ertelendi 1Kaynak: İHA

Kayseri
