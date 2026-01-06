HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri’de intihar eden müteahhit hayatını kaybetti

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen müteahhit kendini asarak yaşamına son verdi.

Kayseri’de intihar eden müteahhit hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 4447. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren müteahhit F.U. (60) kendini astı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede F.U.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. F.U.’nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş’ta iş yerinde korkutan yangın: 1 itfaiyeci yaralandıBeşiktaş’ta iş yerinde korkutan yangın: 1 itfaiyeci yaralandı
FETÖ üyesi firari ihraç polis yakalandıFETÖ üyesi firari ihraç polis yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.