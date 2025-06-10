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Kayseri'de yola dökülen madeni yağ nedeniyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de yola dökülen madeni yağ nedeniyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Yeni Sanayi sitesi üzerinde meydana geldi. Ceyhan Çetin Arslan yönetimindeki 50 AES 621 plakalı motosiklet, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Arslan ile arkasındaki Nesrin Karaman yaralandı.
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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Yahyalı Belediyesi ekipleri de kazaya neden olan madeni yağın döküldüğü yolda kumlama çalışması yaptı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri kaza
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