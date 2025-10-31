HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

KAYSO’da yılın ahisi kaftanını giydi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yılın ahisi seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na kaftanı giydirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Güvenilir insan diye anılmak onurların en büyüğüdür" dedi.

KAYSO’da yılın ahisi kaftanını giydi

Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, İş insanı Ali Rıza Güldüoğlu ve ailesi ile KAYSO yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bugün, kökleri yüzyıllar öncesine uzanan, Türk milletinin üretim, ticaret ve ahlak anlayışını şekillendiren Ahilik kültürünü kutlamak için bir aradayız. Kayseri Sanayi Odası olarak bizler, yılın ahisini seçerken sadece iş başarısına değil; dürüstlüğe, cömertliğe, paylaşma ruhuna ve topluma kattığı değere bakıyoruz. Bu anlayışla; yarım asırdan fazla emeğiyle hem Kayseri’ye hem ülke sanayisine hizmet etmiş, çalışkanlığı, mütevazılığı ve dürüstlüğüyle herkesin gönlünde yer etmiş, üretimi bir ibadet, paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş kıymetli büyüğümüz Ali Rıza Güldüoğlu ağabeyimizi Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle ‘Yılın Ahisi’ olarak seçtik. Ali Rıza ağabeyimiz, çocuk yaşlardan itibaren sanayinin içinde yetişmiş, azmiyle, emeğiyle ve yenilikçi anlayışıyla sektörde önemli bir yer edinmiştir. Kurucusu olduğu işletmede yıllardır istihdam sağlayarak, yerli üretime ve ihracata katkı sunmuş; iş dünyasında ahlak, güven ve dayanışma ilkelerini her zaman ön planda tutmuştur. Ahilik kültürünü sadece iş hayatında değil, aile ve sosyal yaşamında da benimsemiş olan kıymetli büyüğümüz Ali Rıza Güldüoğlu’nu ve her daim yanında olan, bu değerlere gönülden sahip çıkan ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor; rabbimden kendilerine sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum" dedi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BM, Bosna Hersek'te EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattıBM, Bosna Hersek'te EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı
Otomobil 5 metrelik kanala uçtu, sürücünün burnu bile kanamadıOtomobil 5 metrelik kanala uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

Dünyada ses getirecek transfer girişimi! Osimhen Barcelona'ya mı?

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.