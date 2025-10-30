HABER

Kaza anı kamerada: Aracın çarptığı motosikletli savruldu

Mersin’de geri gelen hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza anı kamerada: Aracın çarptığı motosikletli savruldu

Kaza, dün merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geri manevra yapan hafif ticari araçla, yol kenarından seyreden M.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan hafif ticari araca motosikletin çarpma anıyla sürücünün savrulması yer aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

