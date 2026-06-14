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Kaza anı kamerada: İş yerine çarpmaktan son anda kurtuldu

Bingöl’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı kamerada: İş yerine çarpmaktan son anda kurtuldu

Kaza, Bingöl merkez Simani mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu her iki araç da savrularak yoldan çıktı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir iş yerine doğru savrulduğu, ancak iş yerine çarpmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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