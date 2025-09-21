HABER

Kaza anı kask kamerasında

Bursa’da motosikletiyle ilerleyen sürücü, tali yoldan çıkan cipe çarpmasıyla yere kapaklandı.

Bursa’da motosikletiyle ilerleyen sürücü, tali yoldan çıkan cipe çarpmasıyla yere kapaklandı. Yaşanan korku dolu anlar, kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle ilerleyen sürücü, biranda tali yoldan önüne çıkan cipe çarpmamak için fren yaptı. Ancak, kısa mesafede duramadığı için cipe yandan çarpmasıyla yere kapaklandı.

Yaşanan korku dolu anlar kask kamerasına yansırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

(İHA)

Bursa
