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Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi toprağa verildi

Adana’da boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanıp hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49) toprağa verildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan, eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek için Tufanbeyli ilçesi Güzelim Mahallesi’ne geldi.

Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi toprağa verildi
Çiğdem Sevinç

Adana’da boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanıp hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49) toprağa verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan, eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek için Tufanbeyli ilçesi Güzelim Mahallesi’ne geldi. Polis memuru 12 Temmuz günü akşam saatlerinde ise eşi, kardeşi Ertuğrul Gündoğan ve bacanağı Mehmet D. (43) ile birlikte köyde boş bir araziye gitti. Burada belirlenen hedefe silahla ateş edilmesi sırasında polis memuru Gündoğan göğsünden yaralandı. Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan hayatını kaybetti. Atış sırasında yanında bulunan eşi, kardeşi ve bacanağı gözaltına alındı. Yapılan incelemede polis memurunun ölümüne neden olan kurşunun bacanağının silahından çıktığı öne sürüldü. Eşi ve kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bacanağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan polis memurunun cenazesi Güzelim Mahallesi’ne gönderildi. Burada düzenlenen törenin ardından Gündoğan’ın naaşı mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

(İHA)

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Adana
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