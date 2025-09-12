HABER

Kaza sonrası ayağa kalkıp motosikletini doğrulttu! Gittiği hastanede can verdi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü İlhami Yıldırım (54), kazadan sonra bilinci açık şekilde ayağa kalkıp, aracını da yerden kaldırdı. Hastaneye götürülüp, iç kanama şüphesiyle ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yıldırım, bugün toprağa verilecek.

Kaza, 10 Eylül sabahı, Ferizli'de Bakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan 2 çocuk babası İlhami Yıldırım, fındık bahçesini kontrol etmek için motosikletiyle yola çıktı.

AYAĞA KALKTI, MOTOSİKLETİNİ KALDIRDI

Kontrolü kaybeden Yıldırım’ın motosikleti devrildi. Yıldırım, kazanın ardından ayağa kalkıp motosikletini de kaldırdı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, bilinci açık şekilde yakınlarıyla sohbet ederken, bir süre sonra iç kanama şüphesiyle ameliyata alındı.

YOĞUN BAKIMDA VEFAT ETTİ

Yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

İlhami Yıldırım’ın cenazesi, bugün öğle vakti Ferizli Bakırlı Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bakırlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(DHA)

