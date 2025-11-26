HABER

Kaza sonrası dik duran aracın görüntüsü gündem oldu

Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki vatandaş yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntü ise kazadan daha çok konuşuldu. Sürüklenen hafif ticari araç dik bir şekilde durdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

SÜRÜKLENDİ VE DİK DURDU

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. A.Ç, yönetimindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek dik vaziyette duran aracın sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.D., yaralandı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

