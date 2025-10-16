Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı

Kaza, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri eski salı pazarı mevkiinde meydana geldi. R.C.Ö.’nün (18) kullandığı motosiklet ile R.G.’nin kullandığı araç yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası ayağı pedal demirine sıkışarak acı içinde yardım bekleyen R.C.Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ekip talebinde bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı demire sıkışan yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale etti. Sağlık ekiplerinin dikkatli ve başarılı müdahalesi sonrası R.C.Ö.’nün sıkışan ayağı kurtarıldı. Yaralı genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır