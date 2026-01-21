HABER

O iddia doğru değilmiş: iPhone 18 Pro'nun tasarımı yanlış çeviri kurbanı olmuş!

Sızıntı kaynağı Instant Digital Station, "iPhone 18 Pro'nun kamerası sola taşınıyor" iddiasının doğru olmadığını söyledi. Sızıntı kaynağına göre bu, raporların yanlış çevrilmesinden kaynaklandı. İşte olayın perde arkası...

Enes Çırtlık

iPhone 18 Pro'nun ön kamerasının ekranın sol köşesine taşınacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi sızıntı kaynağı Instant Digital Station ise olayın büyük bir "tasarım değişikliği" değil, bir "çeviri hatası" olduğunu iddia etti.

GELEN BİLGİLER YANLIŞ ÇEVRİLMİŞ

Sızıntı kaynağının iddiasına göre, Çinli ve Koreli kaynaklardan gelen ve kızılötesi bir Face ID bileşeninin olası yer değişikliğiyle ilgili olan ilk raporlar, bazı İngilizce haberlerde yanlış çevrilerek sol tarafta görünür bir delik çentikli ön kamera olarak aktarıldı. Özet olarak bu, Apple'ın ön sensör düzenini tipik olarak nasıl geliştirdiğini göz ardı ederek, küçük bir değişikliğin büyük bir tasarım değişikliği olarak yanlış okunmasına neden oldu.

Instant Digital Station bunu açıklamak için, tek bir flex kablo üzerine monte edilmiş üç ayrı modülden oluşan bir Face ID sensör düzeneğinin görselini paylaştı. Bu görselde, solda bir kızılötesi sel aydınlatıcısı ve onun sağında bir kızılötesi kamera ile ortalanmış bir nokta projektörü bulunuyor.

O iddia doğru değilmiş: iPhone 18 Pro nun tasarımı yanlış çeviri kurbanı olmuş! 1

DİNAMİK ADA YER ALMAYA DEVAM EDECEK ANCAK BİR FARKLA

Sızıntı kaynağı bu düzenin şunu gösterdiğini öne sürüyor:

"Nispeten küçük ve optik olarak basit olan sel aydınlatıcısı, ekranın altına ve ekranın sol üst bölgesine yerleştirilmesi muhtemel tek Face ID bileşeni. Buna karşılık, nokta projektörü ve kızılötesi kamera ortada kalacak ve selfie kamerasının da yer alacağı, küçültülmüş, hap şeklindeki Dinamik Ada içinde barınmaya devam edecek."

Geçen ay The Information, ön kameranın iPhone 18 Pro modellerinde ekranın sol üst köşesine taşınacağını ve bu değişikliğin hap şeklindeki kesiti ortadan kaldıracağını iddia etmişti. Instant Digital şimdi bu yoruma karşı çıkıyor gibi görünüyor.

Kısacası, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te sol üstte delik çentikli bir kamera olacağına dair raporlar artık yanlış görünüyor. Sızıntının öne sürdüğü tek görünür değişiklik, bazı raporlarda belirtildiği gibi, kızılötesi sel aydınlatıcısının dışarıya ve ekranın altına taşınmasıyla mümkün kılınan daha küçük, ortalanmış bir Dinamik Ada.

Apple'ın iPhone 18 Pro modellerini ise Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

