Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal oldu

Aksaray’da bir araca çarpan alkollü sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal oldu

Kaza, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra aracına binip trafiğe çıkan Sadi K.'nın (42) kullandığı 42 HT 332 plakalı Hyundai marka araç, şehir merkezi istikametine seyrederken karşı istikametten gelen Yunus Emre S. (32) yönetimindeki 68 AGJ 081 plakalı Toyota marka hafif ticari araca çarptı.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal oldu 1

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Kazada yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Ardından araç sürücülerini alkol muayenesinden geçiren polis, Sadi K.'nın 1.72 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza kesilirken, aday sürücü olduğu tespit edilen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Aksaray kaza
