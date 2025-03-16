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Kaza yapan araçtan geriye bu görüntü kaldı! Kağıt gibi ezildi

16.03.2025 08:11
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında şans eseri can kaybı yaşanmadı. Ancak kazadan sonra araçtan geriye kalan son görüntü sürücüleri bir kez daha düşündürdü. Görüntüler dikkat çekerken kağıt gibi ezilen arada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçtan geriye bu görüntü kaldı! Kağıt gibi ezildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde direğe çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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GECE YARISI YAŞANDI

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçe merkezi D-100 karayolu Erek Caddesi kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre A. T. yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı Fiat Tofaş otomobil cadde üzerindeki kavşağı 50 metre geçtikten sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

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OTOMOBİLİN SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Çarpışmanın etkisiyle kâğıt gibi katlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki S. G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların otomobilden kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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