Kaza yapan otomobil takla atarak ters durdu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da takla atarak ters duran otomobilin sürücüsü 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ö.A.(19) yönetimindeki otomobil iddiaya göre önünde ani fren yapan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce kaldırıma çarptı. Takla atarak ters duran otomobil de sürücü yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

