HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter ile seyir halindeyken yoldaki çukurdan kaçmak isteyen alkollü sürücü devrilerek yaralandı. Sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu belirlenirken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı

Kaza, Şelale Mahallesi 3097 Sokak’ta, Şavlak mevkiinde Irmak Halı Saha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavlak istikametinden Yukarı Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen C.B.’nin kullandığı elektrikli scooter, yol içerisindeki çukurdan kaçılmak istendiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Baysal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından C. B.’ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı 1

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı 2

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı 3

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı 4

Kaza yapan scooter sürücüsü 2.14 promil alkollü çıktı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta kar yağışı: Yüksek kesimlerde 30 santime ulaştıSinop’ta kar yağışı: Yüksek kesimlerde 30 santime ulaştı
Nebiyan Dağı beyaza büründü, çocuklar gibi eğlendilerNebiyan Dağı beyaza büründü, çocuklar gibi eğlendiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.