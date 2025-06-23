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Kaza yaptıktan sonra babası kızınca intihar girişiminde bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, babasının aracıyla kaza yaptı. Olay sonrası babasının tepki göstermesi üzerine ağır hasarlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, atlamak üzereyken polis tarafından kolundan yakalanarak kurtarıldı.

Kaza yaptıktan sonra babası kızınca intihar girişiminde bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (26) isimli şahıs, babasına ait araçla park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza sonrası babasının sert tepkisine maruz kalan M.G. isimli genç, olay yeri yakınındaki ağır hasarlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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EKİPLER İNTİHARDAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Durum üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bina çevresinde önlem alırken polis ekipleri ise genci intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İKNA OLMADI, SON ANDA YAKALANDI

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, binadan atlamak üzereyken polis tarafından son anda yakalanarak kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar da gencin kurtarılmasına alkışlarla destek verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
baba intihar girişimi kaza
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