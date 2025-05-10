HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kazada 12 yaşındaki Gökhan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki kazada 12 yaşındaki Gökhan'ın ölümüne neden olan sürücü Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonucu tutuklandı.

Kazada 12 yaşındaki Gökhan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, 2 Mayıs'ta Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki Gökhan Orman'a çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince öne ilçeye ardından da Mersin'deki hastaneye sevk edilen Gökhan, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sırada şüpheli olarak gözaltına alınan sürücü F.A. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun vefatının ardından şüpheli F.A.'nın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınarak ek ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayızAkan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Zonguldak’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandıZonguldak’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de zincirleme kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor!

Araç satışı cinayetle bitti!

Araç satışı cinayetle bitti!

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

Pakistan ile Hindistan ateşkes ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.